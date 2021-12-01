В соцсетях распространили фейк о работе в Москве снегоуборочной техники из Тверской области

Фейк из соцсети Фото: ПТО

Пользователи соцсетей распространили в пабликах фейк об использовании в Москве снегоуборочной техники из Твери. Ложную информацию выявил и опроверг ЦУР Тверской области.

Управление сообщает, что оригинальный снимок со снегоуборочными "Камазами" был опубликован на сайте РБК, в новости сообщалось работе техники на улицах Москвы. На снимке видно, что на машине не тверские номера. После "редакции" фото номерной знак поменял местоположение и регион.

Оригинал фотографии с сайта rbc.ru/Кирилл Зыков / АГН «Москва» (скрин)

Напомним, что 1 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил перед Министерством транспорта региона задачу усилить работу по расчистке дорог. На региональных и межмуниципальных дорогах в настоящее время работает 292 единицы спецтехники – 149 КДМ, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт. В расчистке федеральных трасс, расположенных на территории Тверской области, задействовано более 140 единиц техники.

Около 30 единиц техники чистят дороги областного центра.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.