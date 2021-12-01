В магазинах и кафе Торжка Тверской области проверили соблюдение санитарно-эпидемических мер

Обязательный масочный режим в Тверской области был введён 12 октября 2020 года. Фото: ПТО

Рейд по проверке соблюдения актуальных санитарно-эпидемических мер прошёл в Торжке Тверской области. Сотрудники регионального Министерства контрольных функций и Роспотребнадзора проинспектировали несколько объектов торговли и общепита.

Проверяющих интересовало наличие информационных табличек, масок, антисептиков, проведение дезинфекции поверхностей в общественных зонах, измерение температуры сотрудников. По сообщению пресс-службы Правительства Тверской области, нарушений во время контрольных мероприятий выявлено не было.

Напомним, обязательный масочный режим в Тверской области был введён 12 октября 2020 года. Маски или респираторы необходимо носить в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, магазинах, медицинских учреждениях и прочих местах массового пребывания людей.