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Здоровье1 декабря 2021 13:48

В магазинах и кафе Торжка Тверской области проверили соблюдение санитарно-эпидемических мер

Нарушений проверяющие не выявили
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Обязательный масочный режим в Тверской области был введён 12 октября 2020 года.

Обязательный масочный режим в Тверской области был введён 12 октября 2020 года.

Фото: ПТО

Рейд по проверке соблюдения актуальных санитарно-эпидемических мер прошёл в Торжке Тверской области. Сотрудники регионального Министерства контрольных функций и Роспотребнадзора проинспектировали несколько объектов торговли и общепита.

Проверяющих интересовало наличие информационных табличек, масок, антисептиков, проведение дезинфекции поверхностей в общественных зонах, измерение температуры сотрудников. По сообщению пресс-службы Правительства Тверской области, нарушений во время контрольных мероприятий выявлено не было.

Напомним, обязательный масочный режим в Тверской области был введён 12 октября 2020 года. Маски или респираторы необходимо носить в общественном транспорте, на вокзалах, в торговых центрах, магазинах, медицинских учреждениях и прочих местах массового пребывания людей.