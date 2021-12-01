Школьница из Тверской области стала «Звездой Артека»

Тринадцатая смена в международном лагере проходила с 6 по 27 ноября. Фото: ПТО

Полина Алутина из города Конаково Тверской области вошла в число «Звёзд Артека» и получила награду за успешное участие в программах лагеря и высокие личные достижения, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Полине 17 лет, в «Артеке» она была уже в третий раз. Юная девушка является победителем конкурса на лучший социальный проект страны. И уже второй год подряд Полина приезжает в детский центр как финалист Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

«В рамках финала «Звезды Артека» я показала ребятам детского лагеря «Лесной» мастер-класс по жонглированию. Главный навык, который я получила за смену – просто объяснять сложные вещи. «Артек» – это место, где собираются ребята со всей страны. За короткий промежуток времени мы стали настоящими друзьями, и это очень ценно. Желаю всем верить в себя, тогда в самый неожиданный момент вы узнаете, что ваша мечта сбывается», – поделилась впечатлениями Полина.

Всего в тринадцатой смене «Артека» побывали более 3 400 детей из 85 регионов страны. Эта смена, названная «Россия начинается с меня!» была направлена на развитие лидерского потенциала школьников.