Житель Конаковского района изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в заброшенном доме

Обвиняемый предстанет перед судом Фото: Виктор Пилицкий

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Днем, 9 мая 2021 года, несовершеннолетняя находилась у заброшенного дома в поселке Новозавидовский, местный житель затащил ее внутрь и изнасиловал. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.