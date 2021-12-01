Житель Конаковского района изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в заброшенном доме

Обвиняемый предстанет перед судом
Фото: Виктор Пилицкий
Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки.
Днем, 9 мая 2021 года, несовершеннолетняя находилась у заброшенного дома в поселке Новозавидовский, местный житель затащил ее внутрь и изнасиловал. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.