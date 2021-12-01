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Происшествия1 декабря 2021 12:16

Житель Конаковского района изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в заброшенном доме

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Обвиняемый предстанет перед судом

Обвиняемый предстанет перед судом

Фото: Виктор Пилицкий

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Днем, 9 мая 2021 года, несовершеннолетняя находилась у заброшенного дома в поселке Новозавидовский, местный житель затащил ее внутрь и изнасиловал. После случившегося потерпевшая обратилась в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.