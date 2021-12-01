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Происшествия1 декабря 2021 11:34

В Твери мужчина прихватил с покупками на кассе чужой кошелек

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские разыскали злоумышленника

Полицейские разыскали злоумышленника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции по городу Твери обратился с заявлением о пропаже 28-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что не нашел кошелек после посещения магазина по улице Фадеева. В кошельке находились банковские карты и 5 500 рублей.

Полицейские посмотрели по камерам, что потерпевший забыл кошелек на кассе. Вещь забрал неизвестный мужчина. Злоумышленника установили. Им оказался ранее судимый 68-летний местный житель. Деньги он потратил, а кошелек выкинул, но полностью возместил причинённый ущерб.

Возбуждено уголовное дело.