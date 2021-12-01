Игорь Руденя поручил усилить работу по расчистке дорог Тверской области

В регионе расчищают дороги от снега. Фото: ПТО

1 декабря на совещании в областном правительстве Губернатор Игорь Руденя поручил Минтрансу региона усилить работу по расчистке от снега дорог и контроль за качеством их содержания.

- Из-за непогоды у нас сложилась непростая дорожная обстановка. При этом ведется недостаточно качественная уборка дорог, которые находятся на содержании у конкретных подрядчиков. Поручаю провести совещание с их участием. К тем, кто занимается обслуживанием дорог, за некачественную уборку необходимо применять штрафные санкции, - сказал Игорь Руденя.

По информации от пресс-службы областного правительства, 1 декабря на региональных и межмуниципальных дорогах работают 149 комбинированных дорожных машин, 36 автогрейдеров, 74 трактора с навесным оборудованием и другой транспорт.

В расчистке федеральных трасс, расположенных на территории Тверской области, задействовано более 140 единиц техники.

С учетом сложных метеорологических условий на усиленный режим работы переведено ООО «Верхневолжское АТП». Дополнительно со всеми водителями автобусов общественного транспорта проведен инструктаж об особенностях работы в сложных погодных условиях. Диспетчерская служба и ремонтная служба переведены в круглосуточный режим работы.

По прогнозу Тверского гидрометцентра, 1 декабря в регионе продолжится снег, местами будет метель, на дорогах - гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам Дорожного фонда: 8(4822) 34-56-54 и 8-910-649-84-56.