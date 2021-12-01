В Тверской области 100 лет исполнилось труженице тыла, сельской учительнице Прасковье Никоновой

"КП"-Тверь" также поздравляет Прасковью Арсеньевну с юбилеем. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 декабря столетие отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, жительница села Ведное Рамешковского района Прасковья Никонова. С юбилеем Прасковью Арсеньевну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваши доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, преданность Родине, вклад в сохранение и развитие традиций просвещения на тверской земле снискали заслуженное уважение. Подвиг Вашего поколения, совершенный во имя Победы, будет всегда для нас примером патриотизма, - сказано в поздравительном адресе главы региона.

В годы Великой Отечественной войны Прасковья Никонова работала в колхозе в деревне Волосково, учителем в Волосковской и Ивановской школах.

После войны преподавала русский язык и литературу в Бобровской и Ведновской школах, работала воспитателем в интернате при Ведновской восьмилетней школе.