Руководитель предприятия уклонился от уплаты налогов на 3,4 миллиона рублей в Тверской области

Недоимка по налогам возмещена Фото: Анастасия Осипова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя предприятия. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что с 6 октября по 21 декабря 2020 руководитель ООО сокрыл средства фирмы в сумме свыше 3,4 млн рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В ходе судебного следствия недоимка по налогам и страховым взносам обвиняемым возмещена.

В рамках расследования уголовного дела проведена бухгалтерская судебная экспертиза, допрошены свидетели, очевидцы преступления, осмотрен ряд документов.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.