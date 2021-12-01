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Происшествия1 декабря 2021 6:56

34-летний мужчина обокрал коллег на работе в Тверской области

Злоумышленник воровал ценности из личных шкафчиков на предприятии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился работник одного из предприятий и рассказал, что в рабочее время у него пропал мобильный телефон и наушники, которые он оставил в шкафу раздевалки. Ущерб составил более 18 000 рублей.

Полицейские опросили всех сотрудников и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемым оказался 34-летний житель Ивановской области. Фигурант рассказал, что приехал в Тверскую область на заработки. В раздевалку он проник, пока коллеги не видели, украл ценности и ушел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.