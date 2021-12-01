В районах Тверской области после снегопада восстанавливают электроснабжение

В районах Тверской области ведутся восстановительные работы Фото: архив "КП"

30 ноября в Тверской области из-за мокрого снега и ветра произошли локальные отключения электроснабжения. Сообщенияпоступили в ГУ МЧС России по Тверской области.

В районахведутся аварийно-восстановительные работы. Производится переподключение на линиях.

Спасатели напоминают гражданам, что при отключении света необходимо отключить из розетки все электроприборы, на всякий случай сделать запас воды, обратиться в аварийную службу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.