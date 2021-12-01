Научный сотрудник Эрмитажа прочтёт лекцию в Тверском императорском дворце

Места ограничены - посетителям нужно предварительно записаться по телефону. Фото: Александр ЖМУЛИН

В воскресение, 5 декабря, в Тверском императорском дворце состоится лекция искусствоведа, старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Натальи Бахаревой «Блаженство каждого и всех: Россия в эпоху Екатерины Великой».

Наталья Юрьевна Бахарева – старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, хранитель фонда живописи XVIII века, куратор крупных эрмитажных выставок, посвящённых екатерининскому времени, – расскажет зрителям о появлении концепции воспитания «новой породы людей», идеальных граждан просвещённого и процветающего государства, и её визуальном воплощении в произведениях искусства. Она представит наиболее интересные примеры трансляции гуманитарных идей эпохи Просвещения посредством искусства и ответит на вопросы зрителей.

Лекция стартует в 13:00. Посетителям нужно предварительно записаться по телефонам (4822) 34-31-56, 34-62-43.