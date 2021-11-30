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Происшествия30 ноября 2021 7:30

В Тверской области мужчина украл и выпил шесть бутылок коньяка из магазина

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На злоумышленника завели уголовное дело

На злоумышленника завели уголовное дело

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился сотрудник супермаркета в Ржеве. Мужчина сообщил, что неизвестный забрал с витрины шесть бутылок коньяка и ушел, не расплатившись. Ущерб составил 12 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили свидетелей произошедшего, просмотрели записи с видеокамер в торговом зале. Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый безработный житель Ржева. В полиции злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похищенный алкоголь он выпил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.