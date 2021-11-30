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Происшествия30 ноября 2021 7:02

Жителя Тверской области будут судить за убийство сожительницы

Завершено расследование уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину будут судить за убийство сожительницы

Мужчину будут судить за убийство сожительницы

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, которая скончалась от полученных травм.

Преступление было совершено летом 2021 года. В ходе ссоры мужчина сильно избил женщину. Потерпевшую доставили в больницу, где она умерла.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.