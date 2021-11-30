Жителя Тверской области будут судить за убийство сожительницы

Мужчину будут судить за убийство сожительницы
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, которая скончалась от полученных травм.
Преступление было совершено летом 2021 года. В ходе ссоры мужчина сильно избил женщину. Потерпевшую доставили в больницу, где она умерла.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.