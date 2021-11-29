Рассекречены уникальные документы о злодеяниях гитлеровских войск в Калининской области

Немцы в Калинине. Фото: waralbum.ru/Бёмер (Böhmer)

К 80-летию битвы под Москвой ФСБ России рассекречены уникальные архивные документы о злодеяниях гитлеровских войск в Калининской (ныне - Тверской) области.

Органы госбезопасности в годы Великой Отечественной войны документировали факты о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории СССР.

В записях есть подробности изощренных пыток и издевательств над мирными жителями и красноармейцами. Людей истязали, били, сжигали заживо, расстреливали, уничтожали целые села и деревни.

В одной из докладных записок "О зверствах, грабеже мирного населения, насилии и бесчинствах немецких оккупантов" сообщалось:

"Во время отступления из дер. Логвино, немцы согнали всех жителей в погреб, двери забили гвоздями, обложили соломой и подожгли. В огне погибло 26 человек взрослых и детей".

Таких записей много. Перечень злодеяний, учиненных немецко-фашистскими захватчиками в период их пребывания на территории Калининской области, зафиксирован в официальных рассекреченных документах - спецсообщениях, докладных записках и справках.

СПРАВКА "КП"

Оккупация Калининской области в годы Великой Отечественной войны продолжалась с 17 октября по 16 декабря 1941 года.

Во время битвы под Москвой 5 декабря 1941 года началась Калининская наступательная операция. 16 декабря соединения 29-й и 31-й армий выбили немецко-фашистских захватчиков из Калинина. Окончательное освобождение Калининской области в границах довоенного времени завершилось в июле 1944 года.

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