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Общество29 ноября 2021 18:51

Спасатели потушили условный пожар в здании гостиницы "Юность" в Твери

Учения прошли 29 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В здании гостиницы "Юность" прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В здании гостиницы "Юность" прошли пожарные учения Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 ноября в здании гостиничного комплекса "Юность" в Твери прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие Тверской территориальный пожарно-спасательный гарнизон, служба пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области.

По тактическому замыслу, в номере на третьем этаже произошло замыкание проводки, и загорелось помещение, огонь распространился по внутренней отделке и мебели.

В кратчайшие сроки на место условного возгорания прибыли первые пожарные расчеты, провели боевое развертывание и приступили к разведке. Звенья газодымозащитников на третьем этаже обнаружили пострадавших. Граждан эвакуировали при помощи спасательных устройств и пожарной автолестницы.

- По окончанию учения были подведены итоги и дана оценка действий подразделений пожарно-спасательных частей, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.