Жители Тверской области могут бесплатно сдать тест на ВИЧ Фото: областной минздрав

С 30 ноября по 12 декабря жители Твери и области смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ и получить консультацию специалистов по теме профилактики заболевания. Акция приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом.

Пункты тестирования будут работать по графику:

- 30 ноября с 11:00 до 15:00, 1 декабря с 10:00 до 14:00 и с 14:10 до 18:10, 2 декабря и 5 декабря с 11:00 до 15:00 – в Твери, на ул. Трехсвятская, возле ТЦ "Олимп" (возле городского мультимедийного экрана);

- 3 декабря с 12:00 до 16:00 – в Торжке, на площади 9 Января, у пешеходного моста;

- 4 декабря с 12:00 до 16:00 – в Вышнем Волочке, на ул. Ванчакова линия (рядом с памятником Екатерине Второй);

- с 6 по 10 декабря с 11:00 до 15:00– в Твери, на пл. Гагарина, д.5, (парковка перед ТРЦ "РИО");

- 11 декабря с 12:00 до 16:00 – в Конаково, на Торговом проезде, дом 3 (площадь перед ТЦ "Континент");

- 12 декабря с 12:00 до 16:00 - в Кимрах, на ул. Володарского (Театральная площадь).