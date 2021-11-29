В День неизвестного солдата в Тверской области возложат цветы к братским могилам

К братским могилам возложат цветы в День неизвестного солдата
Фото: ПТО
3 декабря в День неизвестного солдата в Тверской области пройдёт областная молодежная патриотическая онлайн-акция "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".
Будут организованы патриотические мероприятия, в которых примут участие общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения "Юнармии", школьники, студенты, местные жители.
В муниципалитетах у воинских захоронений пройдут церемонии заступления на Пост №1, возложения цветов к братским могилам.