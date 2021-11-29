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Общество29 ноября 2021 18:24

В День неизвестного солдата в Тверской области возложат цветы к братским могилам

Патриотические мероприятия пройдут 3 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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К братским могилам возложат цветы в День неизвестного солдата

К братским могилам возложат цветы в День неизвестного солдата

Фото: ПТО

3 декабря в День неизвестного солдата в Тверской области пройдёт областная молодежная патриотическая онлайн-акция "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".

Будут организованы патриотические мероприятия, в которых примут участие общественные организации военно-патриотической направленности, региональные отделения "Юнармии", школьники, студенты, местные жители.

В муниципалитетах у воинских захоронений пройдут церемонии заступления на Пост №1, возложения цветов к братским могилам.