Для пяти колледжей Тверской области приобретут мебель, технику и оборудование

В областном правительстве принято решение о дооснащении пяти колледжей. Фото: ПТО

На заседании бюджетной комиссии региона во главе с губернатором Игорем Руденей решен вопрос об дооснащении пяти сельскохозяйственных колледжей в Калашникове, Кашине, Красном Холме, Ржеве и Торопце. Калашниковскому колледжу приобретут трактор «Уралец - 224», оборудование и материалы для поварской мастерской, а также обновят мебель в учебных кабинетах.

Для Кашинского колледжа также закупят новую мебель.

Краснохолмский колледж получит новую технику для оснащения мастерской по направлению «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Там же установят арочный металлодетектор для безопасности учебного процесса. В Ржевском и Торопецком колледжах для обеспечения безопасности обустроят автоматизированные проходные в зданиях учебных корпусов и общежитиях.