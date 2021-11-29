Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика29 ноября 2021 14:07

77% тверских предприятий считают, что им не хватает средств для активных инвестиций

Результаты изучения инвестиционной активности опубликовал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
77% опрошенных предприятий осуществляли в течение года инвестиции в основной капитал.

77% опрошенных предприятий осуществляли в течение года инвестиции в основной капитал.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Тверьстат провёл выборочное обследование инвестиционной активности ряда промышленных организаций Тверской области в 2021 году. Всего было обследовано 311 предприятий.

Как сообщает ведомство, 77% из них (239 предприятий) осуществляли в течение года инвестиции в основной капитал. При этом большинство (65%) сообщило, что деньги вкладывались в обновление изношенной техники и оборудования.

Основным фактором, ограничивающим активность инвестирования, тверские предприятия называют недостаток собственных средств - на это в ходе опроса указали 70% респондентов.

Графика: Тверьстат.

Графика: Тверьстат.