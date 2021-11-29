Игорь Руденя посмотрел, как модернизировали оборудование на бумажно-картонной фабрике в Тверской области

Губернатор (второй справа на переднем плане) посмотрел, как работает фабрика в Кувшиново. Фото: ПТО

29 ноября губернатор Игорь Руденя посетил Каменскую бумажно-картонную фабрику в Кувшиново. Там в 2021 году была проведена модернизация оборудования. Вместе с главой региона на предприятии побывали депутат Госдумы Владимир Васильев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

- Ключевым объектом осмотра стала запущенная после модернизации бумагоделательная машина. Автоматизирован блок удаления воды, обновлены детали, воздуховоды и вентиляция в помещении, что в целом позволило повысить производительность оборудования и качество выпускаемой бумаги, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

По ее информации, модернизация будет продолжена до 2025 года, в результате чего расширят мощности гофропроизводства и создадут 130 новых рабочих мест. . Прогнозируемый объем инвестиций - от 4 млрд рублей.

- Кувшиновская фабрика - уникальное предприятие, которое прошло революцию и Великую Отечественную войну. Сегодня оно обретает новый технологический цикл. Мы увидели, как идет модернизация и работает новая усовершенствованная линия. Высоко оценили центр технологического контроля за процессом и качеством готовой продукции. Это позволяет компании успешно торговать на мировых рынках: недавно была заключена сделка по поставке в США, что говорит о том, что продукция отвечает мировым стандартам, - прокомментировал итоги посещения фабрики Игорь Руденя.

- В своей подотрасли предприятие является лидером в России. Стратегия, которая была выбрана компанией 18 лет назад, полностью оправдана - мы видим успешность производства и амбициозные планы, - сказал Олег Бочаров.

СПРАВКА КП

Каменская БКФ входит в холдинг SFT Group и является градообразующим предприятием Кувшинова. Там трудоустроено около 800 человек.

На фабрике выпускают бумагу для гофрирования, картон, ящики и коробки, различные виды упаковки с нанесением печати. Ежегодные объемы - 180 млн кв.м. гофрокартона и упаковки и 280 тыс. тонн слоев для производства гофрокартона.

Продукция фабрики помимо России также поставляются в Беларусь, Латвию, Литву, Гватемалу, Сальвадор, Кубу, Венесуэлу, Сирию, Польшу, США.

На предприятии. Фото: ПТО

На предприятии. Фото: ПТО