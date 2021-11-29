В Твери начали работу два дополнительных мобильных пункта вакцинации от COVID-19

В Твери работают мобильные пункты вакцинации Фото: Александр ЖМУЛИН

С 29 ноября в Твери начали работу две дополнительные машины - мобильные пункты вакцинации. Они охватили еще 16 площадок.

Новыми точками работы передвижных пунктов стали: улица Сергея Есенина в микрорайоне «Новый город», площадки у ЖК «Волга Лайф», ДК «Литвинки», ДК «Элеватор», ТЦ «ДА» на бульваре Гусева, ТД «Ярмарка» на улице Академика Туполева, ТЦ «Кредо» на улице Кольцевой. Привиться можно также на улицах Склизкова, 1-я Суворова, Можайского, Артюхиной, Строителей, Лизы Чайкиной, Взлетной, на Сахаровском шоссе, на бульваре Шмидта возле Областного клинического кардиологического диспансера.

Мобильные пункты вакцинации работают ежедневно, с 11:00 до 20:00 с техническим перерывом с 15:00 до 16:00. Без предварительной записи. При себе нужно иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС. На месте организован предварительный осмотр врача.

По данным оперштаба на 29 ноября, прививку от коронавируса в Тверской области сделали 555 428 человек, за сутки – 1032 человека.