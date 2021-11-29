В ЗАТО "Озерный" в Тверской области произошло аварийное отключение тепла

Жители поселка остались без тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сообщение об аварийном нарушении теплоснабжения на улице Московской в ЗАТО "Озёрный" поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 29 ноября.

На место убыли оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, две бригады от МУП ЗАТО "Озёрный".

- Отключение тепла произошло в связи с порывом на магистральном трубопроводе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. Ситуация находится на контроле ведомства.

На месте ведутся аварийные работы.