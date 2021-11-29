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Происшествия29 ноября 2021 12:28

В ЗАТО "Озерный" в Тверской области произошло аварийное отключение тепла

На месте работают оперативные группы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жители поселка остались без тепла

Жители поселка остались без тепла

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сообщение об аварийном нарушении теплоснабжения на улице Московской в ЗАТО "Озёрный" поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 29 ноября.

На место убыли оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона, две бригады от МУП ЗАТО "Озёрный".

- Отключение тепла произошло в связи с порывом на магистральном трубопроводе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. Ситуация находится на контроле ведомства.

На месте ведутся аварийные работы.