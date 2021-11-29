В первый день зимы в Тверской области похолодает до -10 градусов

Жителей региона предупредили об ухудшении погоды Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждает жителей об ухудшении погоды.

По прогнозам синоптиков, под влиянием глубокого циклона с центром над центральным федеральным округом 30 ноября и 1 декабря ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Ветер усилится до 12-17 м/с. На дорогах - гололедица. Вечером 30 ноября похолодает до -6…-2 градусов, 1 декабря в течение суток -10…-5 градусов.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.