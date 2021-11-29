Тверская область отмечена в восьми номинациях премии «Маршрут года»

В Верхневолжье поно интересных мест для туристов. Фото: ПТО

В финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в Перми отметилась наша область - успех в восьми номинациях достались Верхневолжью. Всего же в конкурсе принимали участие 60 регионов России с 445 проектами.

- Приоритетным направлением развития Тверской области на ближайшие пять лет остается туризм. Задача - вывести на национальный уровень серию культурных, гастрономических, природных брендов Верхневолжья, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

В номинации «Лучшая туристическая карта» гран-при конкурса получили «Карты городов Тверской области» - серия буклетов по Твери, Старице, Ржеву, Калязину и т.д.

Лучшим путеводителем признан буклет «Семейные впечатления», где есть наклейки раскраски достопримечательностей для маленьких путешественников.

Лучшим турмаршрутом для пожилых людей назван маршрут «В Тверскую область по велению души».

В номинации «Лучший приключенческий маршрут» - второе место получила ежегодная экспедиция «Перешагни Волгу» от истока реки до Твери.

В номинации «Лучший межрегиональный маршрут» лауреатом стал проект «Государева дорога», объединяющий четыре региона.

Лауреатом в номинации «Лучший военно-исторический маршрут» экспертное жюри определило маршрут «Земля воинской славы. Ржев».

Лучшим маршрутом на действующее производство признан город Торжок и хранители золотошвейных традиций: «Золото рук человеческих».

Лучшей мобильной версией турпортала в России был назван официальный туристический сайт нашего региона welcometver.ru.