В Тверской области можно бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

В нескольких городах региона будут бесплатно тестировать на ВИЧ. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 30 ноября по 12 декабря в муниципалитетах Тверской области пройдут акции по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Жителям региона будут раздавать памятки, информационно-профилактические материалы на тему предупреждения ВИЧ-инфекции.

Будет организовано бесплатное экспресс-тестирование по образцу крови на ВИЧ-инфекцию, а также консультации со специалистами. Для проведения тестирования оборудуют мобильные пункты и кабинеты. Поддержку в проведении акций окажут волонтеры.

График - на фото: