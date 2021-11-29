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Общество29 ноября 2021 10:48

В Тверской области можно бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ

Об этом сообщает правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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В нескольких городах региона будут бесплатно тестировать на ВИЧ.

В нескольких городах региона будут бесплатно тестировать на ВИЧ.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

С 30 ноября по 12 декабря в муниципалитетах Тверской области пройдут акции по профилактике заражения ВИЧ-инфекцией. Дело в том, что 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Жителям региона будут раздавать памятки, информационно-профилактические материалы на тему предупреждения ВИЧ-инфекции.

Будет организовано бесплатное экспресс-тестирование по образцу крови на ВИЧ-инфекцию, а также консультации со специалистами. Для проведения тестирования оборудуют мобильные пункты и кабинеты. Поддержку в проведении акций окажут волонтеры.

График - на фото:

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