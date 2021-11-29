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Общество29 ноября 2021 9:20

Алиментщик за долги получил полгода исправительных работ в Тверской области

Мужчина задолжал 56 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Алиментщик получил полгода исправительных работ

Алиментщик получил полгода исправительных работ

Фото: Валерий РОМАНОВ

В апреле 2021 года 40-летний житель поселка Рамешки был привлечен к административной ответственности за долги по алиментам на содержание ребенка, но продолжил не выплачивать алименты.

За задолженность в 56 000 рублей его привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 статьи 157 УК РФ.

Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка.

Приговор в законную силу не вступил.