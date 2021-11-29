Житель Тверской области осужден за убийство на 7,5 лет

Жителя Тверской области осудили на 7,5 лет Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Тверской области осужден за убийство знакомого. Преступление было совершено 12 апреля 2021 года в селе Сажино Конаковского района.

Двое мужчин вместе выпивали, в ходе ссоры 57-летний местный житель ударил знакомого ножом. От полученных травм потерпевший умер.

Собранные следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Приговором суда по ч.1 ст. 105 УК РФ подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.