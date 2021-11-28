Помощник посла Швеции купил на рынке Кашина валенки

Господин Йорген Седерберг приценивается к валенкам. Фото: VK/Администрация Кашинского городского округа

Кашин — районный центр Тверской области, - с рабочим визитом посетили представители посла Швеции в России в рамках укрепления культурных связей между Швецией и Кашинским городским округом.

После официальных процедур гости посетили Кашинский рынок, где помощник посла Швеции Йорген Седерберг, приценился к валенкам и даже купил одну пару.

Судя по всему, покупкой господин Седерберг остался доволен. Правда осталось без пояснения, где он будет их носить.

Хотя, русские валенки и в Швеции пригодятся.

Фотографии момента покупки опубликованы в официальном паблике администрации Кашинского округа.