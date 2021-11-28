В Твери чествуют главного судью комплекса ГТО

Виталий Громин и Людмила Хоменко. Фото: Администрация Твери.

Поздравления и слова благодарности юбиляру от имени главы Твери Алексея Огонькова передала заместитель главы администрации города Людмила Хоменко. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в организацию физической культуры и спорта Виталий Иванович Громин награжден Памятным знак главы города «Во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского».

26 ноября 80-летие отметил главный судья комплекса ГТО в Твери, Почетный работник физкультуры, спорта и туризма Тверской области, ветеран труда Виталий Громин. 60 лет своей жизни Виталий Иванович посвятил работе в спортивной отрасли и воспитанию подрастающего поколения.

Виталий Иванович имеет первый спортивный разряд по 10 видам спорта, звание мастера спорта СССР по конькобежному спорту (1960 г.), звание кандидата в мастера спорта по летнему многоборью, звание судьи Республиканской категории (1985 г.).

При непосредственном участии Громина Виталия Ивановича проводятся мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2014 году Виталий Громин нес факел Эстафеты Олимпийского Огня «Сочи-2014».