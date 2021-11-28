Один из благоустроенных дворов Твери. Фото: Администрация Твери

В Твери завершены работы по благоустройству в рамках Программы поддержки местных инициатив. В 2021 году на территории города было благоустроено еще 16 придомовых территорий, которые вошли в программу по инициативе местных жителей.

Основная часть объектов текущего года была реализована в Пролетарском районе. Так, жители дома №2. корп. 1 по улице Б. Полевого уже четыре раза принимали участие в ППМИ.

Сейчас на придомовой территории смонтированы светодиодные фонари и датчики движения, возле каждого подъезда новые лавочки и урны, по периметру детской площадки установлено 3D ограждение, высажены кусты кизильника.

Открыта детская площадка на проспекте Корыткова, 28; на Октябрьском проспекте, 34 благоустроена придомовая территория; спортивная площадка появилась на 1-м переулке Красной Слободы 7/1, по инициативе жителей дома №5 по ул. Кирова установлено автоматическое ограждение, а на бульваре Ногина, 3 смонтирована система видеонаблюдения.

В Центральном районе на проспекте Чайковского, 46 установлены автоматические ворота, а во дворе дома №5 по улице Новоторжской проведено обустройство площадки для временного размещения автомобилей.

Часть проектов в Московском районе связана с асфальтированием придомовой территории. Такие работы проведены на улице Загородной 14 корп.1, в поселке Химинститута, 18 и 24. Во дворе дома №62 корп. 1 по улице Можайского произведена замена покрытия на детской площадке и установлены новые малые архитектурные формы и игровое оборудование.

В Заволжье на Артиллерийском переулке, 7 произведено асфальтирование территории. Всего за время реализации Программы поддержки местных инициатив, начиная с 2016 года, в Твери были благоустроены 124 придомовые территории.