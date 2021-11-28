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Здоровье28 ноября 2021 11:02

В Твери консультировали пациентов специалисты из центра имени Бакулева

Консультацию получили 60 человек
Олег ХАДАЕВ
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Специалисты центра Бакулева провели диагностику 60 пациентов.

Специалисты центра Бакулева провели диагностику 60 пациентов.

Фото: ПТО

В Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной прошел бесплатный приём пациентов специалистами из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Очную консультацию получили 60 пациентов - дети и беременные женщины. Бесплатное обследование проводила профессиональная команда докторов, в числе которых врачи ультразвуковой диагностики, сердечно-сосудистый хирург, детский кардиолог.

Выездное консультирование пациентов из группы высокого риска специалисты из столицы проводили уже во второй раз.