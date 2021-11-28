В Твери консультировали пациентов специалисты из центра имени Бакулева

Специалисты центра Бакулева провели диагностику 60 пациентов. Фото: ПТО

В Областном клиническом перинатальном центре имени Е. М. Бакуниной прошел бесплатный приём пациентов специалистами из Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Очную консультацию получили 60 пациентов - дети и беременные женщины. Бесплатное обследование проводила профессиональная команда докторов, в числе которых врачи ультразвуковой диагностики, сердечно-сосудистый хирург, детский кардиолог.

Выездное консультирование пациентов из группы высокого риска специалисты из столицы проводили уже во второй раз.