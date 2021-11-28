Тихомиров Михаил Геннадьевич.
В Кимрах простились с врачом общей практики Михаилом Тихомировым.
В паблике Кимрской ЦРБ размещён пост скорби:
«Ушел из жизни наш коллега – врач общей практики - Тихомиров Михаил Геннадьевич.
С 2004 года Михаил Геннадьевич работал в Кимрской ЦРБ терапевтом в офисе врача общей практики Горицкого подразделения в селе Горицы и Малое Василево. Как врач травматолог часто дежурил в травматологическом отделении больницы и принимал пациентов в поликлиники на ул. Вагжанова. А в этом году постоянно работал участковым терапевтом в поликлинике № 1.
Очень интеллигентный человек, скромный, добрый и отзывчивый. Нам всем будет его не хватать. Коллектив и администрация Кимрской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Геннадьевича. Скорбим вместе с вами!»
О причинах смерти доктора не сообщается.