Тихомиров Михаил Геннадьевич.

В Кимрах простились с врачом общей практики Михаилом Тихомировым.

В паблике Кимрской ЦРБ размещён пост скорби:

«Ушел из жизни наш коллега – врач общей практики - Тихомиров Михаил Геннадьевич.

С 2004 года Михаил Геннадьевич работал в Кимрской ЦРБ терапевтом в офисе врача общей практики Горицкого подразделения в селе Горицы и Малое Василево. Как врач травматолог часто дежурил в травматологическом отделении больницы и принимал пациентов в поликлиники на ул. Вагжанова. А в этом году постоянно работал участковым терапевтом в поликлинике № 1.

Очень интеллигентный человек, скромный, добрый и отзывчивый. Нам всем будет его не хватать. Коллектив и администрация Кимрской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Геннадьевича. Скорбим вместе с вами!»

О причинах смерти доктора не сообщается.