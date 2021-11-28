Треть заболевших коронавирусом в регионе проживают в Твери

Только вакцинация помогает остановить коронавирус. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 ноября в Тверской области зафиксировано 373 заболевших коронавирусом. Треть из них — 33,2%, приходятся на Тверь.

По данным оперштаба, в областном центре за минувшие сутки заболело 124 человека.

Всего же в Твери, с начала пандемии, зафиксировано 30 847 случаев коронавируса.

На сегодняшний день в регионе на больничном или самоизоляции находятся 10 103 человека.

Эти цифры, начиная с 6 ноября, медленно, но стабильно снижаются.