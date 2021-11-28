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Общество28 ноября 2021 9:44

Треть заболевших коронавирусом в регионе проживают в Твери

Уже несколько дней наблюдается незначительное снижение числа инфицированных
Олег ХАДАЕВ
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Только вакцинация помогает остановить коронавирус.

Только вакцинация помогает остановить коронавирус.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

28 ноября в Тверской области зафиксировано 373 заболевших коронавирусом. Треть из них — 33,2%, приходятся на Тверь.

По данным оперштаба, в областном центре за минувшие сутки заболело 124 человека.

Всего же в Твери, с начала пандемии, зафиксировано 30 847 случаев коронавируса.

На сегодняшний день в регионе на больничном или самоизоляции находятся 10 103 человека.

Эти цифры, начиная с 6 ноября, медленно, но стабильно снижаются.