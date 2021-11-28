Губернатор Тверской области поздравил матерей с Днём матери

Игорь Руденя. Фото: ПТО

28 ноября в России отмечается День матери. Жительниц Верхневолжья – мам, бабушек и прабабушек – с праздником поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Великая сила материнской любви оберегает и согревает нас с самого рождения, вселяет веру в себя, вдохновляет на достижения. Именно от мамы мы получаем первые, самые главные уроки нравственности, доброты и трудолюбия, заботы о ближних, своем крае и стране. Спасибо вам, дорогие мамы, бабушки и прабабушки, за ваши большие сердца, за то, что отдаете все силы, чтобы дети выросли хорошими людьми, достойными гражданами нашей великой Родины. Особые слова благодарности – многодетным мамам за сохранение и укрепление традиции большой и крепкой семьи, важный вклад в настоящее и будущее тверского края и всей России, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

26 ноября, в преддверии Дня матери, губернатор наградил многодетных мам и многодетные семьи - победителей конкурса «Лучшее семейное подворье».

Почетный знак Тверской области «Слава матери» вручен мамам пятерых детей Наталье Асламовой из Западнодвинского муниципального округа и Светлане Ивановой из Твери, а также маме шестерых детей Татьяне Кузнецовой из Ржева.

Третьего места конкурса «Лучшее семейное подворье» и приза – комплекта бытовой техники и инструментов – удостоена семья Трофимовых из деревни Поречье Бологовского района.

Второе место и легковой автомобиль получила семья Метёлкиных из деревни Церпени Молоковского муниципального округа.

Первое место заняла семья Бажановых, которая проживает и ведет свое большое хозяйство в деревне Красное Калязинского района. Семье, в которой воспитываются четыре сына и дочь, вручены ключи от пассажирского микроавтобуса.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» проводится в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».