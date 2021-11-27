Под Тверью с заснеженной дороги машина улетела в кювет несмотря на шипованную резину

Машину поставили на колеса. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 27 ноября под Тверью на Сахаровском шоссе около деревни Аркатово в кювет съехала и опрокинулась французская легковушка. В ней ехал 18-летний юноша с 17-летней пассажиркой.

В итоге девушка ушибла ногу. В общем, легко отделалась.

Как сообщила пресс-служба областного УГИБДД, водитель был трезв, а резина на колёсах шипованная. Но на заснеженной дороге и это не помогло.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию. Будьте предельно внимательны на дорогах - идет мокрый снег, условия для езды не из лучших.