В Тверской области на предприятии создадут исправительный центр

В регионе создадут как минимум еще один исправительный центр с принудительными работами. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Областное Управление ФСИН объявило о планах расширить сеть исправительных центров. На эту тему недавно была рабочая встреча начальника Управления генерал-майора внутренней службы Александра Кузьмина с гендиректором одного из предприятий региона.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о намерениях по созданию на базе предприятия участка, функционирующего как исправительный центр. Там смогут разместить около 300 осужденных к принудительным работам.

СПРАВКА КП

Принудительные работы - это вид наказания, который является альтернативой лишения свободы. Осужденные к принудительным работам живут в общежитиях и работают на предприятиях региона.