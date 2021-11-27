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Общество27 ноября 2021 18:42

В Тверской области на предприятии создадут исправительный центр

УФСИН региона заключило соглашение об этом
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В регионе создадут как минимум еще один исправительный центр с принудительными работами.

В регионе создадут как минимум еще один исправительный центр с принудительными работами.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Областное Управление ФСИН объявило о планах расширить сеть исправительных центров. На эту тему недавно была рабочая встреча начальника Управления генерал-майора внутренней службы Александра Кузьмина с гендиректором одного из предприятий региона.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о намерениях по созданию на базе предприятия участка, функционирующего как исправительный центр. Там смогут разместить около 300 осужденных к принудительным работам.

СПРАВКА КП

Принудительные работы - это вид наказания, который является альтернативой лишения свободы. Осужденные к принудительным работам живут в общежитиях и работают на предприятиях региона.