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Общество27 ноября 2021 18:11

Подсчитано, в каком районе Тверской области чаще оплачивают проезд на автобусах "безналом"

Помимо столицы региона, конечно
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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В регионе развивают новую систему пассажирских перевозок с синими автобусами.

В регионе развивают новую систему пассажирских перевозок с синими автобусами.

Фото: ПТО

Областное правительство представило показатели безналичной оплаты проезда в автобусах "Транспорта Верхневолжья" в агломерациях, где они уже курсируют в регионе.

Если не брать в расчет Тверь с Калининским районом, то лидируют здесь Кимрская агломерация. Там 82% поездок были оплачены безналичным способом. В Ржеве – 79%, в Старице – 53%, в Зубцове – 48%.

Кроме того, 86% поездок в Твери и Калининском районе в этом году оплачены безналичным способом. В 2020-м было меньше - этот показатель составлял порядка 81%.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории 5 агломераций, где проживает треть населения Тверской области. Ежедневно на 195 маршрутов выходит 585 современных автобусов под брендом «Транспорт Верхневолжья» с обязательным предоставлением льготного проезда.

Напомним, что объявлено о планах запустить в марте следующего года эти автобусы и в Конаковской агломерации. Причем там будут в том числе курсировать микроавтобусы новой модели, в которых предусмотрена система обеззараживания воздуха.