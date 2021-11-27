В Тверской области появится аппарат для выявления спортивных талантов среди детей

То самое устройство. Фото: ПТО

В Тверскую область в 2021 году при федеральной поддержке поставят современное спортивное оборудование.

Что примечательно, в том числе передадут уникальный программно-аппаратный комплекс, который поможет спортивные таланты у детей. Как сообщила пресс-служба областного правительства, это устройство поступит в Тверскую спортшколу «Лидер».

- Система инновационного спортивного тестирования «Стань чемпионом» разработана для определения предрасположенности у детей к занятию определенными видами спорта, в которых они смогут достичь высоких результатов, - уточнила региональная пресс-служба. - Программно-аппаратный комплекс использует передовое отечественное оборудование, информационные ресурсы и сервисы, а также уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей для выбора видов спорта.

Спортшколе «Лидер» также поставят комплект для фехтования, а спортшколе № 1 города Кимры - четыре швертбота «Оптимист» для занимающихся парусным спортом.