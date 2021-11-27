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Общество27 ноября 2021 13:11

Полиция предупредила тверских таксистов, как случайно не стать участником "развода"

Мошенники могут "втемную" привлечь их к исполнению своего преступного плана
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Таксистам надо быть бдительней, а то можно и "сесть".

Таксистам надо быть бдительней, а то можно и "сесть".

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Областное УМВД обратило внимание водителей такси в регионе, что мошенники могут сделать их участниками своей преступной схемы.

Речь - о тех случаях, когда злоумышленники по телефону, представившись полицейскими, сообщают людям, что их родственникам угрожает "уголовка" и предлагают решить вопрос «по-хорошему» - заплатить пострадавшему деньги...

- При совершении данного вида мошенничества в большинстве случаев преступники для получения денег используют услуги такси. Мошенники делают заказ диспетчеру либо водителю подъехать по адресу предполагаемой «жертвы», под различными благовидными предлогами взять определенную сумму денег и за вознаграждение перевести на счет мобильного телефона либо осуществить денежный перевод в отделениях банка или терминалах быстрой оплаты. Выполняя данный заказ, водитель такси становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности, - сообщает областное Управление МВД

Что же делать таксистам, чтобы случайно не стать помощниками гнусных мошенников?

- Незамедлительно обратитесь в полицию, если Вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на счет. Помните, что выполнив указанную просьбу, Вы можете стать соучастником преступления и будете привлечены к уголовной ответственности, - предупреждают тверские полицейские.