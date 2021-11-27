В Тверской области к 27 ноября за сутки коронавирусом заразились 373 человека

В регионе по прежнему за сутки стабильно заражается больше 350 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 27 ноября в Тверской области коронавирусом за сутки заболели ещё 373 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 87 265 заболевшим.

Выздоровели за сутки 438 человек. Всего с начала пандемии 75 018 граждан излечились от коронавируса.

2 085 человек от коронавируса умерли в регионе. За минувшие сутки скончались 12 заразившихся.

На карантине - 10 162 заболевших, ( - 77 за сутки).

Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку от коронавируса сделали 553 258 человек, за последние сутки - 3 025.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Графика: ПТО

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