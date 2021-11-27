В Твери мужчина отдохнул с женщиной и лишился банковской карты

В полицию обратился мужчина, у которого умыкнула банковскую карту малознакомая приятельница. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 41-летний житель областного центра. Он заявил, что с его банковской карты кто-то списал деньги.

В итоге выяснилось, что в день происшествия мужчина в одной из гостиниц города выпивал в компании малознакомой женщины.

- После того как потерпевший уснул, приятельница ушла и забрала с собой принадлежащую ему банковскую карту, с которой в последующем произошло списание денежных средств путём бесконтактной оплаты за товары в различных магазинах города, - сообщила подробности пресс-служба УМВД России по Тверской области

Полиция установила личность подозреваемой в краже денег. Ей оказалась 43-летняя неработающая жительница посёлка Сонково.

В полицейском отделении женщина созналась в содеянном. Она рассказала, что карту выбросила, а снятые деньги потратила на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.