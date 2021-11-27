Для Тверского онкодиспансера приобретут новое оборудование

Областной онкодиспансер. Фото: гугл карты/скрин

Для Тверского онкологического диспансера приобретут новый ускорительный комплекс и аппарат брахитерапии. Вопрос был рассмотрен 26 ноября на заседании региональной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

Новая современная техника для онкодиспансера позволит повысить качество оказания медицинской помощи. Оборудование в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» установят в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по нацпроекту «Здравоохранение» только за два последних года для онкодиспансера закуплено свыше 90 единиц современного оборудования. Благодаря этому в Твери теперь можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.