В Твери в Заволжском районе снесут неправомерно установленные гаражи и бытовки

В городе демонтируют незаконно возведенные конструкции и гаражи. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе продолжается борьба с незаконно возведенными гаражами, бытовками, ограждениями и иными конструкциями. Так, департамент экономического развития администрации Твери обнародовал информацию о том, что в Заволжском районе будут демонтировать ряд неправомерно расположенных нестационарных объектов.

Конкретно это ряд гаражей на улице Седова у дома №57, на переулке Вагонников у дома №43, на улице Артюхиной у дома №15, ограждения на улице Хромова у дома №15, конструкция уличных почтовых абонентских ящиков в деревне Красное Знамя на улице Коммуны у дома №27, две бытовки и гараж в деревне Красное Знамя на улице Парковой напротив дома №3, ограждение на улице Производственной у домов №№ 31,29, 27 и 25, навес и бытовка на улице Производственной у дома №25, эстакада на улице Воздушной у дома №3, ограждение в деревне Красное Знамя у дома №4.

Владельцам незаконных гаражей и иных перечисленных объектов предлагается демонтировать их за свой счет в течение двух месяцев. В противном случае все постройки будут снесены принудительно, а расходы все равно взысканы с владельцев.