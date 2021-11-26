В Твери чествовали многодетных матерей и семьи со своими подворьями

Радостные мамы с почетными знаками, врученными губернатором. Фото: ПТО

26 ноября в Твери в областной филармонии царила торжественная и праздничная атмосфера. Там в преддверии Всероссийского Дня матери звучали добрые пожелания, вручались награды и подарки, выступали артисты. Губернатор Игорь Руденя приехал лично поздравить с праздником собравшихся в зале женщин.

- На доброте и самоотверженности матерей строится вся наша жизнь, - объявил со сцены глава региона. - Я уверен, что наши тверские дети приумножат достижения Верхневолжья и славу нашего Отечества. Но каких бы высот они не достигли, за теплотой и мудрым советом они всегда будут обращаться к своим мамам, будут приходить в свой отчий дом. Вы ежедневно, круглосуточно, без отпусков и выходных, выполняете самую главную работу - являетесь хранительницами домашнего очага. Хочу поблагодарить всех матерей Тверской области за этот труд.

Губернатор напомнил, что на региональном уровне введены дополнительные меры поддержки молодых и многодетных семей. И если последних в 2016-м было 9967, то уже в 2021-м насчитывается 13949.

Губернатор вручил почетный знак Тверской области «Слава матери» Наталье Асламовой из Западнодвинского муниципального округа и Светлане Ивановой из Твери ( у них по пять детей), а также Татьяне Кузнецовой из Ржева ( у нее шесть детей).

Также на празднике были объявлены победители регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Игорь Руденя поздравил их.

Третьего места и приза - комплекта бытовой техники и инструментов - удостоена семья фермера Трофимова из деревни Поречье Бологовского района.

Второе место на конкурсе и легковой автомобиль получила семья Метёлкиных из деревни Церпени под Молоково.

Первое место заняла семья Бажановых из деревни Красное Калязинского района, в которой воспитываются четыре сына и дочь. Им подарили пассажирский микроавтобус. На их подворье - три коровы, четыре поросёнка, телята, курицы, гуси. Бажановы, как говорится, сами и сеют, и пашут.

Конкурс «Лучшее семейное подворье» в регионе проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Глава региона поздравил и семьи с лучшими подворьями. Фото: ПТО