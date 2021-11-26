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Спорт26 ноября 2021 14:08

В классическом спринте лыжница из Твери Наталья Непряева не вышла в финал Кубка мира

Соревнования начались 26 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Наталья Непряева не прошла в финал спринтерской гонки

Наталья Непряева не прошла в финал спринтерской гонки

Фото: Альберт БОЙКОВ

26 ноября в финской Руке стартовал первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022. Спортсмены бежали классический спринт. Участвовала в соревнованиях лыжница из Твери, призер Олимпийских игр Наталья Непряева.

По итогам спринта наша землячка в финал не вышла.

Победа в спринтерской гонке досталась шведке Майе Дальквист, на втором месте - шведка Йоханна Хагстрём, третьей финиширвала спортсменка из Норвегии Майкен Касперсен Фалла.

Следующий этап соревнований среди женщин - забег на 10 км классическим стилем состоится 27 ноября.