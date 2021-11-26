«КП»-Тверь» и ФСС по Тверской области проведут круглый стол по новой системе беззаявительных выплат

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на сайте «КП». Фото:tver.ru

«Комсомольская правда»-Тверь» и Тверское региональное отделение Фонда социального страхования 30 ноября в 11.00 проводят круглый стол, темой которого станет: «Переход на проактивные (беззаявительные) выплаты».

Участие в нем примут эксперты в области здравоохранения - «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной», образования - Тверского госуниверситета. Специалисты, занимающиеся защитой прав предпринимателей. Эксперты, непосредственно работающие электронными сервисами по начислениям по электронным листкам нетрудоспособности и системой проактивный выплат.

Прямая трансляция будет доступна на сайте «КП» в 11.00 30 ноября.

Вы можете заранее, д 10.00 30 ноября, передать интересующие вас вопросы по электронной почте rumiantseva@kptver.ru или в WhatsApp по номеру 89201718583.