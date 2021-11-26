За девять месяцев 2021 года жители Тверской области потратили на покупки 211 млрд рублей

18 813 рублей в среднем тратит в магазинах каждый житель региона в месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты Тверьстата опубликовали информацию об обороте розничной торговли, а именно, о сумме денег, которую жители региона потратили на различные товары. С января по сентябрь 2021 года жители Тверской области потратили на покупки 211 млрд рублей (или 18 813 рублей в среднем на одного человека в месяц).

Как отмечают специалисты, более половины этой суммы приходится на пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия. На долю непродовольственных товаров остаётся 47% розничного товарооборота региона. Порядка 13% из вышеуказанной суммы было потрачено на бензин и дизтопливо. Более подробно об особенностях розничного оборота в регионе можно узнать из инфографики Тверьстата: