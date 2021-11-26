Аферисты 10 месяцев обманывали пенсионерку в Тверской области

Мошенники обманули женщину на 2,2 млн рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

75-летняя жительница посёлка Спирово рассказала в полиции, что, надеясь получить компенсацию за лекарства, стала жертвой мошенников.

Звонившие ей по телефону лжечиновники убедили женщину оплатить комиссии, налоги и банковские услуги. 10 месяцев пенсионерка переводила через банковские терминалы свои сбережения, а потом взяла кредит в банке. Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

Не получив компенсацию, потерпевшая обратилась в местный расчетный центр. Сотрудники объяснили, что никакая компенсация от минздрава пенсионерке не полагается.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.