В Тверской области проходят рейды по магазинам пиротехники

Рейды будут проводиться в регионе повсеместно. Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

В преддверии Нового года сотрудники госпожнадзора проверяют места продажи пиротехники и проводят разъяснительную работу с населением по правилам её покупки и использования.

Как сообщает региональный главк МЧС, рейды в магазинах, торгующих пиротехническими изделиями, будут проводиться в Тверской области повсеместно. Один из рейдов в Твери провёл лейтенант внутренней службы Дмитрий Токмаков. У продавцов он проверил наличие сертификатов на продукцию, условия хранения и сроки годности продаваемой пиротехники, соблюдение правил противопожарной безопасности. Сотрудник МЧС также провёл с продавцами и покупателями инструктаж, раздал памятки.

Спасатели напоминают: использовать пиротехнику могут только совершеннолетние и только на улице, вдали от жилых домов и линий электропередачи. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на изделиях. Зрители должны находиться за пределами этой зоны, покинуть её как можно скорее должен и тот, кто запускает фейерверк. Использовать пиротехнические изделия следует в строгом соответствии с инструкцией.