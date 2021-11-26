Грабитель отнял кошелек у женщины на проспекте Победы в Твери

Мужчина обокрал пенсионерку у аптеки в Твери Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию об ограблении заявила 60-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что вышла из аптеки на проспекте Победы, в этот момент неизвестный мужчина рывком выхватил у неё кошелёк и скрылся. Ущерб составил 3 000 рублей.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель Калининского района. Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Мужчина пояснил, что ранее помог женщине починить дворники на автомобиле, потом встретил ее у аптеки и попросил денег. Потерпевшая дала ему 50 рублей, но мужчина оценил услугу дороже, поэтому вырвал кошелек и скрылся.

Ведется следствие.